Ebru Yaşar Erzurum'da rekor kırdı! Şehrin üçte biri konsere gitti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 22:43 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 22:46
Yaz konserleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Erzurum'da verdiği konserle rekor kırdı. 348 bin nüfusluk şehirde 120 bin kişi konsere gelirken sosyal medyada gündem oldu.
Yaz boyunca gerçekleştirdiği konserlerle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde unutulmaz bir konsere imza attı. 348 bin kişilik nüfusa sahip şehirde, konsere 120 bin kişi katıldı.
Seyirciler, Ebru Yaşar’ın şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik ederken ünlü sanatçının performansı, sosyal medya platformu X'te gündem oldu.
"REKORU KIRMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"
1.5 saat sahnede kalan Ebru Yaşar, Erzurum konseri sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com