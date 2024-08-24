Ebru Yaşar Erzurum'da rekor kırdı! Şehrin üçte biri konsere gitti

24 Ağustos 2024 22:43 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 22:46

Ebru Yaşar kendini ödüllendirmek için yat aldı! Fiyatını duyan kazancını merak etti…

Ebru Yaşar kendini ödüllendirmek için yat aldı! Fiyatını duyan kazancını merak etti…

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Dayadı döşedi teslim etti! Ebru Yaşar’ın depremin simgesi olan babaya hediye ettiği ev takdir topladı

İbrahim Tatlıses'ten kendisini hastanede ziyaret eden Ebru Yaşar'a uyarı

İbrahim Tatlıses'ten kendisini hastanede ziyaret eden Ebru Yaşar'a uyarı

Yaz boyunca gerçekleştirdiği konserlerle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde unutulmaz bir konsere imza attı. 348 bin kişilik nüfusa sahip şehirde, konsere 120 bin kişi katıldı.

Seyirciler, Ebru Yaşar’ın şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik ederken ünlü sanatçının performansı, sosyal medya platformu X'te gündem oldu.

"REKORU KIRMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

1.5 saat sahnede kalan Ebru Yaşar, Erzurum konseri sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu" dedi.