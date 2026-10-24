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Magazin
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:21

Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi

Arabesk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Ebru Yaşar, Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı. Birbirinden başarılı şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı, ilk gecede dev bir şov sergiledi. 400 kişilik ekip, 360 derece sahne ve ezber bozan prodüksiyonla Türkiye böyle bir sahne görmedi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:21

EBRU YAŞAR: “TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK!”

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 23 Ekim akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleştirdiği dev konserin ilk gecesinde   ve sahne prodüksiyonlarına yeni bir boyut kazandırma iddiasını ortaya koydu.

Beş-altı ay süren hazırlıklar, yaklaşık 400 kişilik teknik ekip, 360 derece sahne konsepti, dev ses ve ışık sistemleri, senfonik düzenlemeler ve özel tasarım kostümlerle hayata geçirilen prodüksiyon, daha ilk gecesinde görkemli bir şölenine dönüştü.

Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi

Türkiye’de daha önce benzeri görülmediğini belirttiği sahne tasarımıyla dikkat çeken , Volkswagen Arena’daki ilk konserinde sahne prodüksiyonlarında çıtayı yükseltirken, yıllara damga vuran şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumladı.

“TÜRKİYE’DE İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE GÖRECEKSİNİZ!”

Konser öncesinde magazin muhabirleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar, aylar süren hazırlıkların perde arkasını anlatarak Türkiye’de bir ilke imza attıklarını vurguladı.

Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi

“Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Bu, Türkiye’nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 teknik ekip arkadaşımızla çok özel bir gece hazırladık. İzleyicimiz Türkiye’de ilk defa böyle bir sahne görecek. Hem onlar adına hem de kendi adıma bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum.”

Yaşar, 90’lı ve 2000’li yıllardan bugüne müzikseverlerin hafızasına kazınan şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlayarak eserlerini zamansızlaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi

EBRU YAŞAR SAHNEYE DEV İMZASINI ATTI!

Görkemli gecenin en çarpıcı ayrıntılarından biri ise Ebru Yaşar’ın isminin baş harfinden ilham alınarak tasarlanan özel sahne oldu.

Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi

Sanatçının adının ilk harfi olan küçük “e”, salonun içine uzanan devasa, heykelsi bir sahne mimarisine dönüştürüldü. Kıvrımlı podyumlar, özel ışıklandırmalar ve 360 derece sahne deneyimiyle bütünleşen tasarım, Volkswagen Arena’da görsel bir şölene imza attı.

Ebru Yaşar, kendi isminin baş harfinden oluşan sahnede adeta dev bir imzaya dönüşen tasarımın merkezinde yer aldı.

60 KİŞİLİK SENFONİ ORKESTRASI, DEV EKRANLAR VE IŞIK ŞOVU!

Ebru Yaşar’a eşlik eden Orhan Şallıel yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası, özel tasarlanan sahnenin kıvrımları içine ve çevresine yerleştirildi.

Ebru Yaşar Türkiye'de konser tarihini yeniden yazdı! Böyle bir sahne görülmedi

Teknik prodüksiyonu İbrahim Kandemir Design Studio tarafından yönetilen gösteride, toplam 149 metrekarelik LED ekran, 270 ışık armatürü ve 28 hareketli dekor öğesi kullanıldı.

Dev ses sistemi, sahne üzerindeki hareketli avizeler, aynalar ve özel ışık efektleriyle birleşen prodüksiyon, ilk gecede izleyicilere görkemli bir konser deneyimi sundu.

 

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ETİKETLER
#konser
#ebru yaşar
#müzik
#Volkswagen Arena
#Orhan Şallıel
#Magazin
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