Benim Sayfam
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ece Erken "özel abonelik" eleştirilerine cevap verdi

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından abonelik sistemine geçerek ayda 100 bin TL kazanmaya başladı. Erken gelen eleştirilere de cevap verdi ve sistemi yalnızca kendisini gerçekten takip edenlerle daha yakın bir bağ kurmak için açtığını ifade etti.

Ece Erken
Haber Merkezi
24.02.2026
24.02.2026
, Instagram abonelik sistemiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. Sitem eden Erken, 'Özel abonelik' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, gerçek takipçileriyle özel hayatını paylaşmak istediğini ifade etti.

ECE ERKEN ÖZEL ABONELİK ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Ece Erken, özle abonelik sitemine geçtikten sonra gelen eleştirilere açıklık getirdi. Erken, 'Özel abonelik' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, gerçek takipçileriyle özel hayatını paylaşmak istediğini ifade etti. Sistemin amacının bu olduğunu vurgulayan Erken, eleştirilere de oldukça sinirlendi.

Ece Erken "özel abonelik" eleştirilerine cevap verdi

hesabını aktif kullanan Ece Erken 2,9 milyon takipçiye sahip. Ece Erken, son olarak ise abonelik sistemine geçerek hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti ise 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ece Erken "özel abonelik" eleştirilerine cevap verdi

Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor. Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Ece Erken, kariyerine radyoda çalışarak başladı. Daha sonra ise TGRT'de yayınlanan Nilgün isimli dizide rol aldı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil karakteriyle popülerliği arttı.

Ece Erken "özel abonelik" eleştirilerine cevap verdi
#sosyal medya
#ece erken
#Özel Hayat
#Gelir Modeli
#Instagram Abonelik
#Magazin
