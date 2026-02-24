Ece Erken "özel abonelik" eleştirilerine cevap verdi

Ece Erken, Instagram abonelik sistemiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. Sitem eden Erken, 'Özel abonelik' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, gerçek takipçileriyle özel hayatını paylaşmak istediğini ifade etti.

ECE ERKEN ÖZEL ABONELİK ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Ece Erken, özle abonelik sitemine geçtikten sonra gelen eleştirilere açıklık getirdi. Erken, 'Özel abonelik' ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, gerçek takipçileriyle özel hayatını paylaşmak istediğini ifade etti. Sistemin amacının bu olduğunu vurgulayan Erken, eleştirilere de oldukça sinirlendi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ece Erken 2,9 milyon takipçiye sahip. Ece Erken, son olarak ise abonelik sistemine geçerek hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti ise 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor. Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Ece Erken, kariyerine radyoda çalışarak başladı. Daha sonra ise TGRT'de yayınlanan Nilgün isimli dizide rol aldı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil karakteriyle popülerliği arttı.