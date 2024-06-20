Ece Erken paylaşım yaptı, eski eşi Serkan Uçar mahkemeye koştu

20 Haziran 2024 09:55 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:55

Sunucu Ece Erken, oğlunun babası eski eşi Serkan Uçar arasındaki davalar tekrar gündeme geldi. Uçar'ın kendisi için uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Erken, karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından karara tepki gösteren Erken'e bir tedbir kararı daha geldi.

ECE ERKEN İLE SERKAN UÇAR ARSINDA SULAR DURULMUYOR

Sabah'ın haberine göre; Ece Erken, 2015 yılında boşandığı eski eşi Serkan Uçar'ın kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Erken'in bu paylaşımı üzerine Serkan Uçar, can güvenliği endişesiyle adliyeye giderek eski eşi Erken için yeniden tedbir talep etti. Erken sosyal medya hesabından "Açıklamada "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre kime göre? Cevap bekliyorum" diyerek tepkisini dile getirdi." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımlarına devam eden Erken, eski eşi hakkında, "Diğer şahıs benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmış. Sosyal medya üzerinden oğlum ile yurt dışına gideceğim için vize izni vermediği için sitem etmişim ismini vermeden. Ortada hakaret yok, davası da yok ama uzaklaştırma var" dedi.