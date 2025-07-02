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 | Dilek Ulusan

Ece Erken, Sinan Akçıl'ı konserinde yalnız bırakmadı! Detay takipçilerin gözünden kaçmadı

Geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü görüntülenen Ece Erken ile Sinan Akçıl çifti aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Karaburun Sahili'ndeki konserde ünlü çift ilk kez birlikte görüntülendi. Ece Erken'in Sinan Akçıl'ın ailesiyle eğlendiği detayı da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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Ece Erken, Sinan Akçıl'ı konserinde yalnız bırakmadı! Detay takipçilerin gözünden kaçmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:01

Sanatçı Sinan Akçıl, İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili'nde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne aldı. Sunucu Ece Erken, sevgilisi Sinan Akçıl'ı konserde yalnız bırakmadı. Erken'in Akçıl'ın ailesiyle birlikte konser boyunca doyasıya eğlendiği gözlendi.

ECE ERKEN, SİNAN AKÇIL'IN AİLESİNE GİRDİ

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı. Konser, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sinan Akçıl'ı konserde ailesinin yanı sıra dinlemeye geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen sevgilisi Sunucu Ece Erken de yalnız bırakmadı. Erken'in Akçıl'ın ailesiyle birlikte konser boyunca doyasıya eğlendiği gözlendi.

Ece Erken, Sinan Akçıl'ı konserinde yalnız bırakmadı! Detay takipçilerin gözünden kaçmadı

Ece Erken, Sinan Akçıl aşkıyla ilgili olarak ise, "Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım." ifadelerini kullandı.

Ece Erken, Sinan Akçıl'ı konserinde yalnız bırakmadı! Detay takipçilerin gözünden kaçmadı
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#Magazin
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