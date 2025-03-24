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 | Dilek Ulusan

Ece Erken'den Evrim Alasya iddiası: Çalışanlara kötü davranıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Kıvılcım karakteriyle beğeni toplayan Evrim Alasya hakkında açıklamalarda bulunan Ece Erken, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

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Ece Erken'den Evrim Alasya iddiası: Çalışanlara kötü davranıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 14:25

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kamera arkası hakkında konuşan Ece Erken, Evrim Alasya ile ilgili gündem olacak sözler sarf etti.

"ÇALIŞANLARA KÖTÜ DAVRANIYOR"

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Evrim Alasya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evrim Alasya'nın sette çalışanlara kötü davrandığını belirten Ece Erken, "Çok kıymet veririm. Kamera arkası benim için çok kıymetli. Çünkü bizi onlar hazırlıyor. Biz onların görünen yüzüyüz. Evrim Alasya, sette çalışanlara çok iyi davranmıyormuş. Bir olay gerçekleşmiş Kahvaltı getiriyorlarmış çay eksik geliyormuş, geç geliyormuş ' Neden çay gelmedi?' diye öfkelenmeler kötü tavırlar oluyormuş. Bu arada cevap hakkınız bakidir." dedi.

Sette yaşanan bazı durumlarla ,lgili konuşan Erken, "Haddimi aşmadan konuşmaya çalışıyorum. Yaşanan bir takım olayları söyleyeceğim. Başrollerin karavanı var. Karavanda mesela güneş gelmesin diye ekip arkadaşları gazeteyle kaplamış. Yani olabilecek bir şey. Bağırarak çağırarak 'Ne yani ben gazete mi okuyacağım' diyerek çıkışmış. Ekip arkadaşları çok üzülmüş. Hatta kendisine bir tokat sahnesi varmış. 'Gerçekten atsanız keşke' gibi yorumlar yapılmış" dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yayınladı. Yazıda, “Basın Mensuplarının Dikkatine.. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film’in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan ropörtaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kızılcık Şerbeti’nin 3.yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz.. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.. Kamuyoyuna duyurulur.. Saygılarımızla, GOLD FİLM…” denildi.

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