Ece Seçkin, Ali Koç'tan gelen mektubu paylaştı! "Kadıköy'de olacağım"

27 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:16

Son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Ece Seçkin, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. 2 milyon takipçisi olan sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Ece Seçkin, Ali Koç'un kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

ALİ KOÇ'TAN ECE SEÇKİN'E MEKTUP

Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi takımın yeni sezon formalarını ve özel mektupları gönderdi. Fenerbahçe yönetimi, Ece Seçkin’i de unutmadı ve mektubu ve formayı gönderdi. Ece Seçin, "Sayın Ali Koç’a bu anlamlı mektubundan ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon bu formayla takımımı hiç yalnız bırakmayıp sık sık Kadıköy’de olacağım. Salı günü Kadıköy’de olayım o halde." dedi.