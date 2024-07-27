Ece Seçkin, Ali Koç'tan gelen mektubu paylaştı! "Kadıköy'de olacağım"
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:16
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Ece Seçkin, Ali Koç’un kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Ece Seçkin paylaşımına "Sık sık Kadıköy’de olacağım" notunu düştü.
Son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Ece Seçkin, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. 2 milyon takipçisi olan sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Ece Seçkin, Ali Koç'un kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.
ALİ KOÇ'TAN ECE SEÇKİN'E MEKTUP
Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi takımın yeni sezon formalarını ve özel mektupları gönderdi. Fenerbahçe yönetimi, Ece Seçkin’i de unutmadı ve mektubu ve formayı gönderdi. Ece Seçin, "Sayın Ali Koç’a bu anlamlı mektubundan ve forma hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon bu formayla takımımı hiç yalnız bırakmayıp sık sık Kadıköy’de olacağım. Salı günü Kadıköy’de olayım o halde." dedi.
Kaynak: tgrthaber.com