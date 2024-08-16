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Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 16:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:59
Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı!

Şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabından apar topar ameliyata alındığını açıkladı. Konserini iptal etmek zorunda kalan Ece Seçkin iyi olduğu bilgisini de verdi

Sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yapan Ece Seçkin, geçirdiği operasyon sonrası konserini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Ailesinin yanında olduğunu belirten Ece Seçkin, sevenlerinden özür diledi. 

ECE SEÇKİN SEVENLERİNİ KORKUTTU 

Hastane odasından paylaşım yapan Ece Seçkin, yarın gerçekleşmesi planlanan konserini geçirdiği operasyon sonrası iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Seçkin, "Ameliyatım başarılı geçti arayan herkese çok teşekkür ederim telefonlara geri dönüş yapamadıklarımdan özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi istemezdim" dedi. 

Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı! - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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