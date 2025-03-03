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 | Dilek Ulusan

Ece Seçkin "Rapin adı kirleniyor" dedi, Lvbel C5'e ateş püskürdü

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabın üzerinden "Hav Hav Hav" şarkısıyla ünlenen Lvbel C5 üzerinden rap müziğinin kirlendiğini belirtti. Eleştirilerini soralayan Ece Seçkin, "Sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umurumda bile değil. O yüzden doya doya havlayın havlattırın" dedi.

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Ece Seçkin
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 10:32

2024 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkı 'Cıstak olurken, şarkısının sözlerinin "Kadın bedeni aşağılanıyor, para ve marka en fiyakalı şey gösteriliyor" olmasından dlayı tepki yağmıştı. 'Cıstak'ın ardından Lvbel C5 de çıkardığı 'Hav Hav Hav' şarkısı ile 'En İyi 50' listesinde zirveye yerleşmişti. Bir eleştiri de rap müziğe giriş yapan şarkıcı Ece Seçkin oldu.

ECE SEÇKİN: RAP KİRLENDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var ama ilk defa rapçi olmamama rağmen 'rap' adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye'de rapin adı kirlendiği için üzgünüm. Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umurumda bile değil. Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket, bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekân sahibi olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim. O yüzden doya doya havlayın, havlattırın. Düşüncelerim bu kadar. Saygılarımla..." dedi.


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