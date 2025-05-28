Ece Seçkin'den Mourinho'ya ağır sözler: Portekizli manyak

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin, Hatayspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Teknik direktör Jose Mourinho'yu sert bir dille eleştirdi.

"PORTEKİZLİ MANYAK"

Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho'yu hedef aldı. Ünlü şarkıcı, "Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

MOURINHO'YA ELEŞTİRİ YAĞDI

Şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalması Mourinho'ya olan tepkileri artırdı. Son olarak Hatayspor karşısındaki 4-2'lik mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho'ya sosyal medyadan da eleştiri yağdı.