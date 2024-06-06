Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Tek celsede bitti

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Tek celsede bitti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 14:55 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:57
Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Tek celsede bitti

Türk gazeteci ve sunucu Ece Vahapoğlu ile 2018 yılında evlendiği Cihan Alpay ayrıldı. Çift yaptığı açıklamada, 6 yıllık evliliklerini dostça bitirdiklerini söyledi.

Ünlü sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu, yaptığı paylaşımda 2018 yılında evlendiği Cihan Alpay ile boşandıklarını duyurdu. 

ECE VAHAPOĞLU EŞİYLE BOŞANDI 

Ece Vahapoğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Vahapoğlu, "Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda… Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…" dedi. 

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Tek celsede bitti - 1. Resim

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Tek celsede bitti - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...