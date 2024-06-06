Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Tek celsede bitti

06 Haziran 2024 14:55 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:57

Ünlü sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu, yaptığı paylaşımda 2018 yılında evlendiği Cihan Alpay ile boşandıklarını duyurdu.

ECE VAHAPOĞLU EŞİYLE BOŞANDI

Ece Vahapoğlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Vahapoğlu, "Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda… Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…" dedi.