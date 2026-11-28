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İstanbul
Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden influencer Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı cephesinden bir kez daha ayrılık haberi geldi. Daha önce boşanma kararı alarak yollarını ayıran, ardından barışıp ilişkilerine yeniden başlayan çift, bu kez yeniden ayrıldıklarını duyurdu. Ecmel Kılıç'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada dikkat çekerken çiftin takipçileri de gelişmenin ayrıntılarını merak etti. İşte Ecmel Kılıç’ın sosyal medyada viral olan açıklaması:
Sosyal medya fenomeni Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı cephesinden yeniden ayrılık haberi geldi. 2023 yılında boşanan, bir süre sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bu kez yollarını tekrar ayırdı. Ecmel Kılıç, YouTube kanalında yayınladığı videoda Ercan Kırlı ile yeniden ayrıldıklarını açıklayarak sürece ilişkin dikkat çeken detayları paylaştı.
2018 yılından bu yana sosyal medyada içerik üreten Ecmel Kılıç, özellikle eşi Ercan Kırlı ve kızı Ela ile hazırladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. 2018 yılında evlenen çiftin Ela adında bir kızları bulunuyor. Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı, 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve bir süre ayrı yaşamıştı. Ancak bu yıl yeniden bir araya gelen çift, ilişkilerini tekrar deneme kararı almıştı. Kılıç, barışma sürecinde aldatma veya geri dönüşü olmayan büyük bir olay yaşanmadığını ifade etmişti.
Çiftin yeniden yakınlaşmasında kızları Ela'nın okul süreciyle ilgili kararlar almak için daha sık görüşmelerinin de etkili olduğu öğrenilmişti. O dönem acele karar vermek istemediğini belirten Kılıç, takipçilerinden kendilerine zaman tanımalarını istemişti. Ancak yeniden başlayan ilişkide beklenen mutluluk uzun sürmedi. Ecmel Kılıç'ın son açıklamasıyla çiftin ikinci kez yollarını ayırdığı kesinleşti.
Influencer Ecmel Kılıç ile Ercan Kırlı'nın barışma girişimi kısa sürdü. Daha önce boşanma kararı alan, ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha yollarını ayırdı. Ecmel Kılıç, YouTube kanalında yayınladığı videoda ayrılık kararını duyururken eski eşiyle yaşadığı tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İlişkilerini sürdürmek için çaba gösterdiğini ancak zamanla hiçbir şeyin değişmediğini belirten Kılıç, tartışmaların giderek arttığını söyledi. Ortada kızları Ela olduğu için mücadele etmeye çalıştığını ifade eden influencer, yaşananların kendisini yıprattığını dile getirdi.
Ercan Kırlı ile yaşadığı tartışmalardan birini de anlatan Kılıç, kızları Ela'yı uyuturken uyuyakalmasının kavgaya neden olduğunu açıkladı. Bu olayın ardından tartışma yaşadıklarını belirten Kılıç, eski eşinin her kavgada kendisine "Beni diğer kadınlara itiyorsun" diyerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.
Yaşananların ardından ilişkisini daha fazla sürdüremediğini belirten Ecmel Kılıç'ın açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti. Daha önce barışarak yeniden bir araya gelen çiftin bu kez ayrılık kararından dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.