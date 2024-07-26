Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile boşanma iddialarına sitem etti

26 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:47

Pis Yedili, Beni Böyle Sev, Yasak Elma ve Hayat Bilgisi gibi projelerde rol alan oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz yıl basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmiş ve 3 ay önce de kızı Mina İpek'i dünyaya getirmişti. Bir süredir ortalıkta görünmeyen Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in sosyal medyada birbirini takipten çıkması 'ayrılık' iddialarını ortaya atmıştı. Oyuncu Eda Ece iddiaları yalanlarken, çıkan haberlere de sitem etti.

EDA ECE BOŞANMA İDDİALARINA ÖFKE KUSTU

Son olarak Buğrahan Tuncer ile boşanacağı yönünde haberler hakkında Eda Ece, iddiaları yalanlayarak gazeteci Bilal Özcan'a açıklama yaptı. Ece, "Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları" dedi.

EDA ECE: SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKIYORUM

Sık sık Buğrahan Tuncer'i takipten çıkan Eda Ece, geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” demişti.