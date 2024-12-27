Eda Ece ile Şevval Sam'ı güldüren "Anane" potu

27 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:46

Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı Şevval Sam'ın proje lansmanına katılan Eda Ece yakın arkadaşına destek verdi. Muhabirin "anane" potuna karşılık veren Eda Ece, herkesi güldürdü.

6 sezon süren Yasak Elma​ dizisinde Eda Ece Yıldız, Şevval Sam​ ise Ender karakteriyle ekranda yer aldı. Dostlukları dizi bitmesine rağmen devam eden Eda Ece ile Şevval Sam, Sam'ın etkinliğinde bir araya geldi.

EDA ECE İLE ŞEVVAL SAM'I GÜLDÜREN POT

10 ay önce kızı Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, lansmanda kızından bahsederken muhabirin kırdığı pot hem Eda Ece'yi hem de Şevval Sam'ı gülümsetti.

Muhabirin Şevval Sam'dan bahsederken "Mina İpek'in ananesi" demesi üzerine Eda Ece "Teyze diyelim abla diyelim" dedi. "Şevval Sam gülme krizine girerken, Eda Ece "Anane de biraz fazla oldu" dedi. Şevval Sam ise "Benim için fark etmez. Olabilir. Her an babanne olabilirim sonuçta" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.