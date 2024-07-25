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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftine nazar değdi!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:57
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftine nazar değdi!

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve kızlarını kucaklarına almışlardı. Sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkan çift, kafaları karıştırdı.

Nisan ayında bebeği Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, zamanın büyük bir kısmını kızına ayırıyor. Daha önce de Buğrahan Tuncer'i takip ten çıkan  oyuncu, zaman zaman sinirlendiğinde böyle şeyler yaptığını söylemişti. Eda Ece'nin eşini yine takipten çıkarması akıllarda soru işareti bıraktı. 

EDA ECE İLE BUĞRAHAN TUNCER BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKTI 

Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer'i Instagram'dan takip etmeyi bırakması kafaları karıştırdı. Daha önceki açıklamalarında her sinirlendiğinde takipten çıktığını söyleyen Eda Ece'nin bu hamlesinin ardından sosyal medyada "Ayrılık mı, sinir mi?" sorularını akıllara getirdi. Bu sefer Buğrahan Tuncer'in sosyal medya hesabını tamamen kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. 

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftine nazar değdi! - 1. Resim

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftine nazar değdi! - 2. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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