Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftine nazar değdi!

25 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:57

Nisan ayında bebeği Mina İpek'i dünyaya getiren Eda Ece, zamanın büyük bir kısmını kızına ayırıyor. Daha önce de Buğrahan Tuncer'i takip ten çıkan oyuncu, zaman zaman sinirlendiğinde böyle şeyler yaptığını söylemişti. Eda Ece'nin eşini yine takipten çıkarması akıllarda soru işareti bıraktı.

EDA ECE İLE BUĞRAHAN TUNCER BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer'i Instagram'dan takip etmeyi bırakması kafaları karıştırdı. Daha önceki açıklamalarında her sinirlendiğinde takipten çıktığını söyleyen Eda Ece'nin bu hamlesinin ardından sosyal medyada "Ayrılık mı, sinir mi?" sorularını akıllara getirdi. Bu sefer Buğrahan Tuncer'in sosyal medya hesabını tamamen kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.