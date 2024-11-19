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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in romantik tatili! Boşanacakları iddia edilmişti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:12
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer&#039;in romantik tatili! Boşanacakları iddia edilmişti

Yasak Elma dizisinin final olmasının ardından Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, kızı Mina İpek'i kucağına aldıktan sonra setlere ara vermişti. Uzun bir süre sonra eşi Buğrahan Tuncer ile paylaşım yapan Eda Ece, Paris sokaklarındaki kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlendi ve 4 Nisan'da ise kızını kucağını aldı. Oyunculuğa ara veren Eda Ece, uzun bir aranın ardından eşiyle paylaşım yaptı. Buğrahan Tuncer ile beraber Paris'e giden Eda Ece, paylaşımını kısa sürede sildi. 

EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER'İN ROMANTİK TATİLİ 

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer Paris'e tatile gitti. Eda Ece, eşiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Çok sayıda yorum ve beğeni alan Eda Ece, kısa sürede paylaşımını sildi. 

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in romantik tatili! Boşanacakları iddia edilmişti - 1. Resim

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in uzun süredir paylaşım yapmaması hayranları tarafından dikkat çekmişti. Aralarında sorun olduğu ve boşanma kararı aldıkları konuşulan ünlü çift, paylaşımlarıyla iddiaları yalanlamış oldu. 

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in romantik tatili! Boşanacakları iddia edilmişti - 2. Resim

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in romantik tatili! Boşanacakları iddia edilmişti - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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