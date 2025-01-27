Eda Ece yeni rolü için imajını yenileyecek! Sarı saçlarına veda edecek

27 Ocak 2025 15:15 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:18

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi kadrosuna Hazal Kaya'nın ardından Eda Ece de geliyor. Bebeğini kucağına aldıktan sonra ekrana ara veren Eda Ece, yeni rolü için sarı saçlarını siyaha boyayacak.

Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizisinin platosunda yaşanan yangının ardından ekrana dönen dizide zaman atlaması yaşanacak. Dizinin 18. bölümüyle itibariyle dizinin kadrosuna Eda Ece​ ve Hazal Kaya​ dahil olacak.

EDA ECE'DEN YEPYENİ İMAJ

“Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisinin yeni bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. 4. bölümle ekrana gelen dizinin senaryosunu Hande Altaylı tarafından yazılıyor. Bu sezon 16 ya da 18 bölüm ekrana gelmesi planlanan dizinin yeni yayın döneminde zaman atlaması yaşanacak.

Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni sezonunda ise Aliye Berger'i Hazal Kaya, efsane ressam fahrelnissa Zeyd'i ise Eda Ece oynayacak. Eda Ece yeni rolü için imaj hazırlıklarına başladı. Oyuncu sarı renkteki saçlarını siyaha boyayacak.