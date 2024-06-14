Eda Ece'den sitem dolu sözler: Rahatsız oluyorum

14 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:35

Eda Ece, geçtiğimiz yakın arkadaşı Aslı Enver ile Bodrum'daki evinde görüntülendi. Kızıyla ilk kez görüntülenen oyuncu, evinin bahçesinde kızının fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

EDA ECE'DEN SİTEM DOLU SÖZLER

Habertürk tarafından görüntülenen Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden ünlü oyuncu Ece; "Her şey yolunda, evimizde tatil yapıyoruz. Bugün de alışveriş için geldik. Kızım yavaş yavaş büyüyor" dedi. Geçtiğimiz gün evinin bahçesinde kızı Mina İpek'in fotoğraflarının çekilmesine de değinen oyuncu, konuyla ilgili "Evim dışında her yerde çocuğumu çekebilirsiniz ama evimde çekilmesinden rahatsız oluyorum" dedi.