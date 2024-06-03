Eda Ece'nin kızının yüzü ilk kez görüntülendi!

03 Haziran 2024 10:18 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:19

Eda Ece, basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer’le Bodrum’da tatile çıktı. Çifte Aslı Enver de eşlik ederken, çiftin iki aylık kızı Mina İpek ilk kez görüldü

EDA ECE'NİN KIZI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Oyuncu Aslı Enver ile bir kafede görüntülenen Eda Ece, kızını biran olsun kucağından indirmedi. İkiliye eşleri de eşlik ederken, Mina İpek'in yüzü ilk kez görüntülenmiş oldu.