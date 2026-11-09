Eda Sakız yeni sevgilisiyle romantik anları paylaştı! Eski eşi Burak Bulut hastaneye kaldırıldı

Eda Sakız, yeni sevgilisi Doğukan Taşkan ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından ise eski eşi Burak Bulut, paylaşımda bulundu.

EDA SAKIZ YENİ SEVGİLİSİ İLE ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 1,8 Milyon takipçisi olan güzel influencer Eda Sakız, hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni yağmuruna tutuldu. Sakız'ın yeni sevgilisi Doğukan Taşkan ile yaptığı paylaşım kısa sürede dolaşıma girerken hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri "Arkadaşlar" derken, bazıları da "Yeni sevgilisi hayırlı olsun" sözleri ile tebrik etti.

EDA SAKIZ'IN SEVGİLİSİ İLE POZU SONRASI BURAK BULUT'TAN PAYLAŞIM

Sosyal medya fenomeni olan Eda Sakız'ın 1,8 Milyonluk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ses getirirken, eski eşi Burak Bulut'un paylaşımı gündemde en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bir dönem evli olan ikilinin art arda gelen paylaşımları ise hayranları tarafından "göndermeli story" olarak yorumlandı.

EDA SAKIZ'IN ESKİ EŞİ BURAK BULUT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eda Sakız'ın eski eşi olan Burak Bulut'un Instagram hesabıdan yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Sakız'ın paylaştığı romantik poz kısa sürede dolaşıma girdi, yorumlar yağdı. Bulut ise hesabından serum taktırdığı anların fotoğrafını paylaştı. Seçtiği şarkı ise gözlerden kaçmadı.

Burak Bulut'un paylaşımında kullandığı müzik ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Perişan kurt isimli şarkı ile paylaşım yapması kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Eda Sakız'ın paylaşımı sonrasındaki ruh halini yansıttığı iddia edildi.

EDA SAKIZ BURA BULUT NEDEN BOŞANDI?

Burak Bulut ile sosyal medya fenomeni Eda Sakız, 12 Ağustos 2025'te yaptıkları evliliklerini Mayıs 2026'da tek celsede sonlandırdı. Bulut, "Biz Eda'yla birlikte boşandık. Bu kararı birlikte aldık ve saygı sevgi çerçevesinde gerçekleştirdik bunu. Eda'nın bana bir yanlışı olmadı, benim Eda'ya bir yanlışım olmadı." sözlerini söylemişti.