Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi: Haydi canım babam

27 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:40

Bir süredir yoğun bakımda tedavi olan Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasına seslendi. İki kez ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden babasına seslenen Türkü Akbayram, "Haydi canım babam, görecek günler daha" dedi.

Evine geçirdiği kaza sonrası iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakıma kaldırıldı. Bu süreçte iki kez ameliyat​ edilen Edip Akbayram yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi altında. Sanatçının kızı Türkü Akbayram ise babasının son sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak

TÜRKÜ AKBAYRAM'DAN BABASI EDİP AKBAYRAM PAYLAŞIMI

75 yaşındaki Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram son paylaşımına "Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha." notunu düştü.

20 gündür yoğun bakımda olan babasının son sağlık durumu hakkında konuşan kızı Türkü Akbayram "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım​ süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde bir iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.