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 | Dilek Ulusan

Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı

Edip Akbayram dün uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevenlerinin büyük üzüntü yaşadığı Edip Akbayram, yarın gerçekleşecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği röportajda, son yolculuğuna ilişkin vasiyeti de ortaya çıktı.

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Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 16:49

75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram yıllar önce son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğiyle ilgili verdiği röportajdaki sözleri gündem oldu. Yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanan Edip Akbayram'ın bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşması ortaya çıktı.

EDİP AKBAYRAM'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair, "Beni seven, son yolcu yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir ister alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani." demişti.

EDİP AKBAYRAM'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 4 Mart Salı günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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