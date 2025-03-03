Edip Akbayram'ın vefatı sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi

Sanatçı Edip Akbayram, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta sanatçının ölümü sonrası da sanat dünyasından başsağlığı mesajları geldi. Ajda Pekkan, Tarkan, Yıldız Tilbe ve birçok sanatçı yakın dostlarının vefatıyla yaşadıkları üzüntüleri dile getirdi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün 75 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram acı haberi sevenleriyle paylaşırken, ünlü isimlerden de başsağlığı mesajı geldi.

Türkü Akbayram

''Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin.. 2 Mart 2025...''

Yıldız Tilbe

"Edip Akbayram, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, ne düzgün adamdı. Yeri cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsın."

Tarkan

"Çok değerli Edip Akbayram’ı da kaybettik. Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Hülya Koçyiğit

"Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum."

Oktay Kaynarca

"Uğurlar olsun Edip ağabey... Mekanın cennet olsun."

Ajda Pekkan

"Nurlar içerisinde yat. Mekanın cennet olsun."