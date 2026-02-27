Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün havalimanında gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 21:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik kapsamında Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün havalimanında gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Sanatçı Edis Görgülü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararıyla havalimanında gözaltına alındı.
Sanatçı Edis Görgülü gözaltına alındı.
Gözaltı, havalimanında gerçekleşti.
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Olay, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

EDİS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Görgülü’nün test için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şarkıcı Edis, uyuşturucu testi vermesi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

EDİS: TATİLİMİ YARIDA KESİYORUM, ÜLKEME DÖNÜYORUM

Yakalama kararı çıktığı sırada Brezilya’da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan Edis, "Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun." demişti.

Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

EDİS KAÇ YAŞINDA?

28 Kasım 1990 doğumlu Edis, Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarıdır. Dinle Sevgili (2011-2012) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

ENES BATUR TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur ise İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Batur, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Batur’un yapılan analizlerinde saç örneğinde (esrar-THC) pozitif bulguya rastlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Parkta uyuşturucu alışverişi! Kirli pazarlık kamerada
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 gözaltı
ETİKETLER
#sanatçı
#gözaltı
#edis
#Uyuşturucu Soruşturması
#Yakalama_kararı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.