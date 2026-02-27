Edis uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün havalimanında gözaltına alındı.

EDİS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Görgülü’nün test için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şarkıcı Edis, uyuşturucu testi vermesi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

EDİS: TATİLİMİ YARIDA KESİYORUM, ÜLKEME DÖNÜYORUM

Yakalama kararı çıktığı sırada Brezilya’da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan Edis, "Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun." demişti.

EDİS KAÇ YAŞINDA?

28 Kasım 1990 doğumlu Edis, Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarıdır. Dinle Sevgili (2011-2012) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

ENES BATUR TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur ise İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Batur, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Batur’un yapılan analizlerinde saç örneğinde (esrar-THC) pozitif bulguya rastlandı.