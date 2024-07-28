Ediz Hun'dan kötü haber! Kanserle savaşıyor

28 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:27

Ünlü sanatçı Onur Akay, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ediz Hun, kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü sinema sanatçısı Ediz Hun'un Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

"EDİZ HUN KANSERLE SAVAŞIYOR"

Onur Akay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Maalesef Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun da kanserle savaşıyor... Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım. Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi'nde tedavi gören değerli sinema sanatçımıza acil şifalar dilerim.

EDİZ HUN KİMDİR ?

Ediz Hun sinema oyuncusu ve eski milletvekilidir.

Ediz Hun, 1940 yılında İstanbul Cihangir’de Adnan – Neşvet çiftinin tek çocukları olarak Alman Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Çerkez olan babası makine mühendisi, Rumeli (Macaristan) göçmeni olan annesi ise felsefe öğretmeniydi. İstanbul’da Avusturya Lisesi orta okulunu bitirdi ve Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra dört sene Almanya’daki Würzburg Üniversitesi’ne Diş hekimliği tahsiline devam etti.

Son sınıftayken yaz tatili için ailesinin yanına İstanbul’a geldiğinde 1963 yılında Ses derginin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

Aynı yıl Nevzat Pesen‘in yönetiminde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit‘le başrolünü oynadığı “Genç Kızlar” adlı filmle sinemaya başladı.

Kısa süre içinde romantik jön olarak Yeşilçam’ın aranılan oyuncuları arasına girdi. 1970’li yılların ortalarından itibaren başlayan seks filmleri furyasında yer almayarak 12 yılda 130 film yaptıktan sonra sinemayı bıraktı.

3 Ocak 1973’te THY hostesi Berna Hanım’la evlendi. 1974’te kızı Bengü dünyaya geldi.

Türk sineması krize girince 1976’da ailece Norveç’e gitti. Oslo ve Trondheim üniversitelerinde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinde eğitim aldı. 1981’de Türkiye’ye geri döndü ve matbaa kurarak ticaret hayatına atıldı. Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın unutulmaz aktörlerindendir.

1985’te Orhan Aksoy‘un TRT adına yönettiği "‘Acımak" adlı dizisinde başrolü oynadı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm, Mahalli İdareler ve Avrupa Topluluğu Bölümleri Öğretim Görevlisi olarak öğretmenlik yaptı.

Bu görevini 18 Nisan 1999’da Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilinceye kadar sürdürdü.

1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. 1991-93 yıllara arasında Çevre Bakanlığı Bakanlık Baş Danışmanı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlendi.

1996 Çevre Bakanlığı’ndaki görevinden istifa etti ve ‘Doğal Dengenin Korunması’ konularında yurtiçi ve dışında konferanslar verdi…

Ediz Hun, halen Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Evlilikleri : 3 Ocak 1973’te hostes Berna Hanım ile evlendi. 1974’te kızı Bengü dünyaya geldi. 1981’de oğlu Burak dünyaya geldi.

Ediz Hun‘a 24 kasım 2011 de ikinci uluslararası Malatya Film Festivali’nde yaşam boyu başarı ödülü ve onur ödülü verildi.