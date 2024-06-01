Efe Önbilgin kızının velayeti için başvurdu! Deniz Akkaya için uyuşturucu tespiti istendi

01 Haziran 2024 14:29 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:36

Deniz Akkaya kızının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek , "3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." demişti. Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı koruma altına alınırken baba Efe Önbilgin ise velayet davası açmaya hazırlanıyor. Önbilgin'in açtığı davada, "Akkaya'nın Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz." denildi.

DENİZ AKKAYA İÇİN UYUŞTURUCU TESPİTİ TALEP EDİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Dava dilekçesinde Deniz Akkaya'ya uyuşturucu tespiti yapılması da talep edildi. Dilekçede, “Deniz Akkaya, mesleği gereği yurt dışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir. Deniz Akkaya, 'burnu sürtsün diye kendim teslim ettim çocuk esirgemeye' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş durumdadır. Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya’nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz. Çocuğa bakmanın ağır bir yük olduğunu açıkça söyleyen ve Efe Önbilgin’in babalık görevini yapmasını sürekli engelleyen Deniz Akkaya, velayet görevini kötüye kullanmıştır. Londra’da son derece rahat bir hayatı olan Efe Önbilgin, kızına maddi-manevi tüm desteği vakfetmeye hazırdır. Akkaya’nın çocuğun üstün yararını hiçe sayan ve ona açıkça zarar veren eylemleri nedeniyle velayetin bizzat Türkiye’ye gelerek almaya hazır olan Efe Önbilgin’e verilmesini istiyoruz.” denildi.