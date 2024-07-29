Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya iddiaları! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"

29 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:34

Deniz Akkaya, kızının şiddetine maruz kaldığını sosyal medyadan yayınladığı videoyla paylaşmıştı. Sosyal Hizmetler’de kalmaya başlayan A.Ö.’nün velayeti için baba Efe Önbilgin ise dava açtı. İlk kez velayet davası hakkında konuşan Önbilgin, kızının velayetini almak için Deniz Akkaya'nın ödenmemiş nafakaları ödeme şartı koyduğunu belirtti.

DENİZ AKKAYA, VELAYET DAVASI İÇİN EFE ÖNBİLGİN'E TEK BİR ŞART SUNDU

Günaydın'ın haberine göre; Efe Önbilgin, nafaka hakkındaki sorulara, Deniz Akkaya'nın Ayşe'nin mayolu fotoğraflarını paylaşmasıyla aralarındaki protokolü bozduğunu ve nafaka ödemediğini belirtti. Önbilgin kızının velayetini almak için ise Akkaya'nın ödenmemiş nafakaları ödediği taktirde kızının velayetini verebileceğini söylediğini belirtti. Önbilgin, kızının pazarlık konusu olmasını istemediği için bu teklifi reddettiğini anlattı.

KIZINA ALDIĞI ZİYNET EŞYALARININ SATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kızını 4 yaşından sonra göremediğini belirten Efe Önbilgin, Akkaya'ya iki araba, kızına da ziynet eşyaları aldığını ancak Akkaya'nın bunları sattığını anlattı. Önbilgin zaman içerisinde taleplerin artmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle yurt dışına taşındığını, kızı ile 2020'ye kadar görüşemediklerini ifade etti.