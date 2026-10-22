Efsane Sunucu Esra Ceyhan son haliyle pes dedirtti! Estetik yok demişti

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan'ın sosyal medya paylaşımları beğeni toplamaya devam ediyor. Paylaşımlarına yapılan "Estetik" yorumları ise yeniden gündemde.

SUNUCU ESRA CEYHAN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucu Esra Ceyhan'dan estetik açıklaması yeniden gündeme yerleşti. Televizyon ekranlarında sunuculuk yapan isim son yıllarda dijital platformlarda ve sosyal medya hesabında sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Görünümündeki değişim ise estetik iddialarını ortaya atmıştı. Ceyhan ise "Botoks da dolgu da yok" sözleri ile estetik yaptırmadığına dair açıklamada bulunmuştu.

ESRA CEYHAN'DAN SERT ÇIKIŞ: "ESTETİK YOK"

Televizyon ekranlarında yer alan başarılı sunucu şimdilerde dijital platformlarda sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başarılı isim sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına daha önceden "Botoks da dolgu da yok" sözleri ile cevap vermişti. Son hali ile dikkat çeken isim estetik yaptırmadığını yineledi.

ESRA CEYHAN'IN GENÇLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan, son yıllarda sosyal medya hesabından paylaştığı içerikler ile adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarında sunuculuk yaptığı dönemler ise sevenleri tarafından gündeme taşındı.