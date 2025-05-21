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 | Dilek Ulusan

Ege Kökenli acı haberi paylaştı: Bebeğimizi kaybettik

Oyuncu Ege Kökenli geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuş ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli bebeğini kaybettiğini açıkladı.

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Ege Kökenli acı haberi paylaştı: Bebeğimizi kaybettik
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 15:06

Yahşi Cazibe, Güneşin Kızları, Yasak Elma, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlendi. Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde rol alan ege Kökenli, geçtiğimiz hafta hamile olduğunu duyurmuştu. Kökenli bugün yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini duyurdu.

EGE KÖKENLİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Gebeliğinin 22'inci haftasında bebeğini kaybeden Ege Kökenli, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ege Kökenli acı haberi paylaştı: Bebeğimizi kaybettik

EGE KÖKENLİ KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 1993 doğumlu Ege Kökenli, Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.

Ege Kökenli acı haberi paylaştı: Bebeğimizi kaybettik
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Sıkça Sorulan Sorular

EGE KÖKENLİ'NİN EŞİ NE İŞ YAPIYOR?
Satış, insan kaynakları, satış yönetimi, sosyal medya, satış operasyonu ve satış ve pazarlama konularında deneyim sahibi olan Lior AhituV, 2022 yılında oyuncu Ege Kökenli ile evlendi.
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