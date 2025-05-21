Ege Kökenli acı haberi paylaştı: Bebeğimizi kaybettik

Yahşi Cazibe, Güneşin Kızları, Yasak Elma, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlendi. Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde rol alan ege Kökenli, geçtiğimiz hafta hamile olduğunu duyurmuştu. Kökenli bugün yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini duyurdu.

EGE KÖKENLİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Gebeliğinin 22'inci haftasında bebeğini kaybeden Ege Kökenli, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EGE KÖKENLİ KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 1993 doğumlu Ege Kökenli, Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.