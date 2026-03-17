Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Ege Kökenli anne olduğunu açıkladı! Ünlü oyuncudan duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, yaptığı son paylaşımla hayranlarına mutlu haberi verdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu, anne olduğunu duyurarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan haber, takipçilerinden yoğun ilgi görürken, ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdı. İşte Ege Kökenli’nin bebeği ile ilk paylaşımı

Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
17.03.2026
21:42
17.03.2026
21:47

Ekranların sevilen oyuncularından Ege Kökenli, anne olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mutlu haberi paylaşan Kökenli, hem duygusal hem de samimi ifadeleriyle dikkat çekti. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun sürpriz açıklaması, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşımın ardından çok sayıda ünlü isim ve takipçisi tebrik mesajları gönderirken, Kökenli’nin annelik yolculuğu şimdiden merak konusu oldu. Ege Kökenli’nin hastaneden çıkarken ki anları…

EGE KÖKENLİ ANNE OLDU

Ege Kökenli, yaşadığı zorlu sürecin ardından gelen mutlu haberleri sevenlerini duygulandırdı. Geçtiğimiz sene 5 aylık bebeğini erken doğum sonrası kaybeden ünlü oyuncu, anne olduğunu duyurarak yeniden umut oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını samimi sözlerle ifade eden Kökenli, “Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için... Sonunda kızımız evimizde” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, ünlü oyuncuya hayranlarından ve sanat camiasından binlerce tebrik mesajı yağdı. Daha önce yaşadığı kayıp sonrası zor günler geçiren Kökenli’nin bu mutluluğu, takipçileri tarafından “Çok şaşırdım hamile haberini okumadık duymadık ama sevindim allah analı babalı büyütsün sağlıkla huzurla büyüsün” olarak yorumlandı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun duygusal açıklaması, annelik yolculuğunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşımda yer alan ifadeler, hem yaşanan acıyı hem de gelen mutluluğu güçlü bir şekilde yansıtırken, Kökenli’nin yeni hayatına dair heyecanı da dikkat çekti.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul’a yerleşti. Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer aldı. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu.

2022 yılında ünlü oyuncu Ege Kökenli hayatını Lior Ahituv ile birleştirdi. Çiftin evliliklerinden bir çocukları oldu.

