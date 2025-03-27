Ege Kökenli'den sevindiren haber! 4 aylık hamile

Son aylarda Murat Şeker’in “Çakallarla Dans 7” filmi ve Mahsun Kırmızıgül’ün Kapadokya’da çekilen “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde seyirci karşısına çıkan Ege Kökenli'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Ege Kökenli'nin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

EGE KÖKENLİ HAMİLE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu Ege Kökenli 2022 yılında Lior Ahituv evlendi ve çiftin düğününe birçok ünlü isim de katıldı. Sık sık sosyal medyadan mutluluk pozları veren çiftten sevindiren haber geldi. Ege Kökenli'nin hamile olduğu ancak oyuncunun hamileliğini gizli tutmak için çok çabaladığı öğrenildi.

Başarılı oyuncunun bebeğinin cinsiyetini ise şimdilik gizli tuttuğu ve en yakınlarına bile söylemediği öğrenildi. Oyuncunun rahat bir hamilelik geçirdiği ve aldığı haberle de çok mutlu olduğu öğrenildi.