Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ekin Koç, şiddet içerikli dizilerin yayından kalkması hakkında konuştu! "İşe yararsa çok şaşırırım"

Dünyaca ünlü Succession dizisinde rol alan Ekin Koç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından gözler televizyon ekranlarındaki mafya dizilerine çevrildi. Ekin Koç, şiddet içerikli dizilerin kaldırılmasıyla ilgili, "Bana bunlar yüzeysel dokunuşlar geliyor" dedi.

Ekin Koç, şiddet içerikli dizilerin yayından kalkması hakkında konuştu!
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki sonrası gözler şiddet içerikli dizilere çevrildi. Yeraltı, ve Uzak Şehir gibi dizilerin yayından kalması iddiaları sonrası konuştu. Ekin Koç, "Bana bunlar yüzeysel dokunuşlar geliyor" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Ekin Koç, şiddet içerikli dizilerin yayından kalkması hakkında konuştu! "İşe yararsa çok şaşırırım"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası şiddet içerikli dizilere yönelik hassasiyet artarken, oyuncu Ekin Koç bu durumun yüzeysel bir dokunuş olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası şiddet içerikli diziler mercek altına alındı.
Bazı dizilerin yayından kalktığına dair iddialar ortaya atıldı ancak Eşref Rüya ve Yeraltı dizileri için böyle bir karar alınmadı.
Yayıncılar, çocukların YouTube'dan da dizi takibi yaptığı gerçeğini göz önünde bulundurarak senaryoları revize etme kararı aldı.
Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde şiddet ve silahlı sahneler daha dikkatli işlenecek.
Ekin Koç, dizilerin yayından kaldırılmasının çözüm olup olmadığı konusunda belirsizlik olduğunu ve bunun yüzeysel bir dokunuş olarak gördüğünü ifade etti.
EKİN KOÇ ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLERİN YAYINDAN KALMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Ekin Koç konuyla ilgili, "Çözülecek mi diziler kaldırınca? Bilmiyorum. Çözüm mü gerçekten bilmiyorum. O yüzden ne diyeyim ki. Şiddet yeni bir şey mi? diye sorayım. Televizyonda ilk defa mı görüyoruz? Filmlerde şiddeti yeni mi görüyoruz? Bana bunlar yüzeysel dokunuşlar geliyor. Çözerse de açıkçası şaşırırım" dedi.

ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLER MERCEK ALTINA ALINDI

Okul saldırılarının ardından oluşan toplumsal tepkiyle beraber içinde şiddet öğesi olan dizilerle ilgili yayıncılar daha hassas davranma kararı aldı.

Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan kahreden okul saldırılarının ardından içeriğinde şiddet öğesinin fazla olduğu dizilere yönelik toplumsal tepkiler de arttı. Özellikle 9 kişinin öldüğü Kahramanmaraş’taki olayın gerçekleştiği akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayınlanmaması projelerin yayından kalkacağı söylentisine neden oldu.

Her iki dizi için de böyle bir karar alınmadı. Ancak çocukların yaş grubunun televizyondan çok youtube’tan dizileri takip ettiği gerçeğini de göz önüne alan yayıncılar bu süreçte hassas davranarak senaryolarını buna göre revize etme kararı aldı. Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde şiddet ve silahlı sahneler daha dikkatli işlenecek

