Ekin Koç, şiddet içerikli dizilerin yayından kalkması hakkında konuştu! "İşe yararsa çok şaşırırım"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası gözler şiddet içerikli dizilere çevrildi. Yeraltı, Teşkilat ve Uzak Şehir gibi dizilerin yayından kalması iddiaları sonrası Ekin Koç konuştu. Ekin Koç, "Bana bunlar yüzeysel dokunuşlar geliyor" dedi.
EKİN KOÇ ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLERİN YAYINDAN KALMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Ekin Koç konuyla ilgili, "Çözülecek mi diziler kaldırınca? Bilmiyorum. Çözüm mü gerçekten bilmiyorum. O yüzden ne diyeyim ki. Şiddet yeni bir şey mi? diye sorayım. Televizyonda ilk defa mı görüyoruz? Filmlerde şiddeti yeni mi görüyoruz? Bana bunlar yüzeysel dokunuşlar geliyor. Çözerse de açıkçası şaşırırım" dedi.
ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLER MERCEK ALTINA ALINDI
Okul saldırılarının ardından oluşan toplumsal tepkiyle beraber içinde şiddet öğesi olan dizilerle ilgili yayıncılar daha hassas davranma kararı aldı.
Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan kahreden okul saldırılarının ardından içeriğinde şiddet öğesinin fazla olduğu dizilere yönelik toplumsal tepkiler de arttı. Özellikle 9 kişinin öldüğü Kahramanmaraş’taki olayın gerçekleştiği akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayınlanmaması projelerin yayından kalkacağı söylentisine neden oldu.
Her iki dizi için de böyle bir karar alınmadı. Ancak çocukların yaş grubunun televizyondan çok youtube’tan dizileri takip ettiği gerçeğini de göz önüne alan yayıncılar bu süreçte hassas davranarak senaryolarını buna göre revize etme kararı aldı. Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde şiddet ve silahlı sahneler daha dikkatli işlenecek