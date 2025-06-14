Ekranlara dönecek Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni imaj! Görenler

Uzun süredir ekrandan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda yeni dizi projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Saçlarında değişikliğe giden Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "ne yapsa yakışır "dedi.

Aile, Aşk'ı Memnu, Kuzey Güney ve Gümüş gibi dizilerde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile vakit geçirmek için kariyerine ara verdi. Sayısız projeden teklif alan Kıvanç Tatlıtuğ, aksiyon sahneleri fazla olan Olasılıksız için hazırlıklara başladı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Disney+ için hazırlanmakta olan bilimkurgu–polisiye temalı “Olasılıksız” adlı dizinin başrolü için teklif alan Kıvanç Tatlıtuğ, imajını tazeledi. Her proje öncesi imajıyla ilgili değişime giden Kıvanç Tatlıtuğ, yine beğeni topladı.

Şimdiye dek pek çok farklı karakterle izlediğimiz isim yıllardır farklı yönleri ve imajlarıyla adından bahsettiriyor. Yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Tatlıtuğ imaj tazeledi. Saçlarını geriye alan ismin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu.