Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ekrem İmamoğlu tepkilerine cevap veren Metin Yıldız, bu sefer Aybüke Pusat hakkında konuştu

Oyuncu Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemediği için kendisini eleştirenlere sosyal medyadan cevap vererek, "Zamanında İmamoğlu'nu çok destekledim ama desteğini istediğimde hep çok yoğundu" dedi. Paylaşımlarına bugün de devam eden Metin Yıldız, "Şimdi TRT den kovulan bir güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu tepkilerine cevap veren Metin Yıldız, bu sefer Aybüke Pusat hakkında konuştu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 17:45

Kutsal Damacana, Selena, Alemin Kıralı ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda rol alan Metin Yıldız, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oyuncu Metin Yıldız, boykot kampanyasına karşı sessiz kalması nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdikten sonra, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında da konuştu.

METİN YILDIZ, AYBÜKE PUSAT HAKKINDA KONUŞTU

Dün yaptığı açıklamayla çok konuşulan Metin Yıldız bugün yaptığı açıklamada; "Arkadaşlar Merhaba Daha açık konuşalım Evet çıkarım için oy verdim Tıpkı herkes gibi. Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı. Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi.. Kiminiz adalet Kiminiz temiz bir çevre Kiminiz trafiğe çözüm Kiminiz iş Kiminiz aş beklersiniz.. ben Beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu.. Kollarını sıvayıp ; “susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak” diyen şahsa, çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar.. Valiyi arar Emniyeti arar İtfaiyeyi arar Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya Bunların aranması mecburidir Ben de aradım ne var bunda Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim O zaman neden oy verdim Neden Demedi mi biz sanatçının yanındayız Dediii. O zaman yanımda olacak Ha destek verir vermez o ayrı konu Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler.. Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum, çıkardan kastınız buysa, ben çıkarcıyım. Şimdi TRT den kovulan bir güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı. Vay efendim kızımıza sahip çıkalım. Çıkın tabii Milyonlara izleteceklermiş. İzletin tabii. İyi de Be kardeşim yüzlerce konservatuvar öğrencisi mezunu ya da eğitim almış binlerce genç yetenek ve veya yüzlerce sana size oy vermiş usta kalfa oyuncular var.. İzletsenize onları da milyonlara ne bekliyorsunuz.. Popüler değiller değil mi bir işinize yaramıyor.. Ben çıkarcıyım kardeşim bütün geride kalanların hakkını aramak benim en büyük çıkarım.. çıkarım yapanlar buradan da bir şeyler çıkarsınlar şimdi.." dedi.

Ekrem İmamoğlu tepkilerine cevap veren Metin Yıldız, bu sefer Aybüke Pusat hakkında konuştu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin Yıldız, İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığına aday olduğundan beri desteklediğini belirterek, "Merhaba arkadaşlar. Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde… Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay... Neden mi söyleyeyim; Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiçbiriniz tanımıyordunuz. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014, yanında ben vardım. Kazandı. Aramadım, bir talepte bulunmadım. 2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. Her Şey Çok Güzel Olacak dedi inandım. Anamı babamı bıraktım, 2 bin km yol yaptım oy verdim. Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi, sanat için aradım açmadı. Mesaj Attım. Dönmedi. Kalemini Aradım. Yazmadı. Cevap geldi: Beyefendi yoğun… Tekrar aradım, çok yoğun. Mail attım. Maalesef çok çok çok yoğun kendileri… Beş senedir yoğun, asla ulaşamıyoruz kendilerine… Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun birtakım sanatsal faaliyetler… Şimdi buraya yazıyorum; Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere… Soran olursa da söyleyin… Çok yoğunum…" dedi.

Ekrem İmamoğlu tepkilerine cevap veren Metin Yıldız, bu sefer Aybüke Pusat hakkında konuştu

Sıkça Sorulan Sorular

METİN YILDIZ KİMDİR?
20 Ağustos 1974 doğumlu Metin Yıldız, 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte popülerlik kazandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. 2011-2013 yılları arasında yayımlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat rolünde yer aldı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.