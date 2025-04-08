Ekrem İmamoğlu tepkilerine cevap veren Metin Yıldız, bu sefer Aybüke Pusat hakkında konuştu

Oyuncu Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemediği için kendisini eleştirenlere sosyal medyadan cevap vererek, "Zamanında İmamoğlu'nu çok destekledim ama desteğini istediğimde hep çok yoğundu" dedi. Paylaşımlarına bugün de devam eden Metin Yıldız, "Şimdi TRT den kovulan bir güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı" dedi.

Kutsal Damacana, Selena, Alemin Kıralı ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda rol alan Metin Yıldız, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oyuncu Metin Yıldız, boykot kampanyasına karşı sessiz kalması nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdikten sonra, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında da konuştu.

METİN YILDIZ, AYBÜKE PUSAT HAKKINDA KONUŞTU

Dün yaptığı açıklamayla çok konuşulan Metin Yıldız bugün yaptığı açıklamada; "Arkadaşlar Merhaba Daha açık konuşalım Evet çıkarım için oy verdim Tıpkı herkes gibi. Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı. Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi.. Kiminiz adalet Kiminiz temiz bir çevre Kiminiz trafiğe çözüm Kiminiz iş Kiminiz aş beklersiniz.. ben Beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu.. Kollarını sıvayıp ; “susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak” diyen şahsa, çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar.. Valiyi arar Emniyeti arar İtfaiyeyi arar Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya Bunların aranması mecburidir Ben de aradım ne var bunda Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim O zaman neden oy verdim Neden Demedi mi biz sanatçının yanındayız Dediii. O zaman yanımda olacak Ha destek verir vermez o ayrı konu Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler.. Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum, çıkardan kastınız buysa, ben çıkarcıyım. Şimdi TRT den kovulan bir güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı. Vay efendim kızımıza sahip çıkalım. Çıkın tabii Milyonlara izleteceklermiş. İzletin tabii. İyi de Be kardeşim yüzlerce konservatuvar öğrencisi mezunu ya da eğitim almış binlerce genç yetenek ve veya yüzlerce sana size oy vermiş usta kalfa oyuncular var.. İzletsenize onları da milyonlara ne bekliyorsunuz.. Popüler değiller değil mi bir işinize yaramıyor.. Ben çıkarcıyım kardeşim bütün geride kalanların hakkını aramak benim en büyük çıkarım.. çıkarım yapanlar buradan da bir şeyler çıkarsınlar şimdi.." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin Yıldız, İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığına aday olduğundan beri desteklediğini belirterek, "Merhaba arkadaşlar. Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde… Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay... Neden mi söyleyeyim; Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiçbiriniz tanımıyordunuz. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014, yanında ben vardım. Kazandı. Aramadım, bir talepte bulunmadım. 2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. Her Şey Çok Güzel Olacak dedi inandım. Anamı babamı bıraktım, 2 bin km yol yaptım oy verdim. Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi, sanat için aradım açmadı. Mesaj Attım. Dönmedi. Kalemini Aradım. Yazmadı. Cevap geldi: Beyefendi yoğun… Tekrar aradım, çok yoğun. Mail attım. Maalesef çok çok çok yoğun kendileri… Beş senedir yoğun, asla ulaşamıyoruz kendilerine… Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun birtakım sanatsal faaliyetler… Şimdi buraya yazıyorum; Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere… Soran olursa da söyleyin… Çok yoğunum…" dedi.