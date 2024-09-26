Elçin Sangu kendisine dava açan Jahrein'e tepki gösterdi

26 Eylül 2024 19:06 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:07

Jahrein isimli Ahmet Sonuç'un Elçin Sangu'ya dava açtığı ortaya çıktı. Dava dilekçesini paylaşan Elçin Sangu esprili bir şekilde tepki gösterdi.

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“Jahrein” ismiyle bilinen ve müstehcenlik suçundan tutuklanan Ahmet Sonuç​ kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Elçin Sangu’dan şikayetçi oldu.

Kendisine Sangu'nun söylediği "Gamerın çomarına denk geldik" sözleri nedeniyle Jahrein​ suç duyurusunda bulundu. Oyuncu Elçin Sangu​ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jahrein lakaplı Sonuç’un kendisinden şikayetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak, “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.

Elçin Sangu bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak oynadığı oyunun kapak fotoğrafını paylaşıp; “şimdi oyunuma dönebilirim” notunu düştü.

Jahrein lakaplı Sonuç, X'teki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında 'toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı' gerekçe gösterilerek ikamet ettiği Antalya’da gözaltına alındıktan sonra 13 Eylül'de tutuklanmıştı.