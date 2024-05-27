Elçin Sangu'nun paylaşımına Türk oyun camiası yorum yağdırdı

27 May 2024 16:21 - Güncelleme : 27 May 2024 16:21

Oyun tutkusuyla bilinen oyuncu Elçin Sangu, takipçilerinin bir süredir neden herhangi bir projede olmadığını sorması üzerine paylaşımıyla gündem oldu.

ELÇİN SANGU'NUN NEDEN ORTALARDA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Oynadığı oyunu paylaşan Elçin Sangı, bununla beraber oyundaki karakterini de paylaşarak sevilen oyunları da bitirdiğini açıkladı. Sangu2nun paylaşımına oyun sevgisi popüler yayıncı Ahmet "Jahrein" de cevap yazdı. Jahrein yaptığı paylaşımla Sangu'nun paylaşımlarını ve oyunlar hakkındaki sözlerini tiye aldı.

Sangu, 25 Mayıs'ta yayınladığı tweetinde "Nereye kayboldun sesin çıkmıyor diyorlar !Baldur’s Gate oynuyorum evet oynamayan bilmez:)" ifadelerini kullandı. Paylaşıma yorum yazan Jahrein, "+ abla cs oynadın mı hiç? - bitti:) son teröristi vurduğumda çok ağlamıştım" derken, Elçin Sangu, söz konusu paylaşıma "Tamam kral en çok sen oynuyorsun en iyi sensin tamam şahanesin tamam" cevabını verdi.