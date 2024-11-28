Elçin Sangu’nun poz vermesine izin vermedi! Kameralar önündeki çabasına eleştiri yağdı

28 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:51

Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi Sibil Çetinkaya, katıldığı davette oyuncu Elçin Sangu’nun poz vermesine müsaade etmedi. Dakikalarca kameralara poz veren Sibil Çetinkaya’nın gitmesini bekleyen Elçin Sangu’nun rahatsızlığı ise tavrından belli oldu.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, son dönemde Şükrü Özyıldız ile beraberliğiyle magazin gündeminde yer alıyor. Son katıldığı davette dakikalarca kameralara poza veren Sibil Çetinkaya, Elçin Sangu’nu sinirlendirdi.

SİBİL ÇETİNKAYA, ELÇİN SANGU​'YU GERDİ

Şükrü Özyıldız ile beraber sık sık davetlere katılan Sibil Çetinkaya, son davette Elçin Sangu'yu sinirlendirdi. Elçin Sangu'nun poz vermesine izin vermeyen Sibil Çetinkaya dakikalarca poz verdikten sonra kadraja tekrar girdi. Sibil Çetinkaya, kadrajda Elçin Sangu 'nun da olmasına aldırmadan poz vermeye devam etti. Elçin Sangu bir süre Sibil Çetinkaya'nın gitmesini bekledi.

O anlar sosyal medya eleştiri yağmuruna tutulurken, birçok kullanıcı Sibil Çetinkaya'nın bu tavrını eleştirdi. Elçin Sangu'nun tavırlarına yorum yağdı. Mimikleriyle durumdan rahatsız olduğunu anlaşılan Elçin Sangu'nun profesyonel tavrı da takipçilerinin gözünden kaçmadı.