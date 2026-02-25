Elçin Sangu'nun yayınladığı belgelere "sahte" dedi! Dolandırıcılık iddiası büyüyor

Hakan Balı, Elçin Sangu'dan alması gereken 92 bin TL'yi alamadığını belirterek dava açmış ve çeşitli iddialarda bulunmuştu. Elçin Sangu hakkındaki iddialara cevap verdi ve birçok belge yayınladı. Hakan Balı'nın avukatı konuyla ilgili, "Dava ile ilgili inceleme devam etmektedir. Ancak bugüne kadar alınan raporların tamamında müvekkilim alacaklı çıkmıştır" dedi.

"13 SABIKA KAYDI VARSA NEDEN EVİNİ EMANET ETTİ"

Hakan Balı'nın avukatı Suat Tunç Elçin Sangu'nun belgeler yayınlayarak hakkındaki iddiaları reddetmesi sonrası, "Karşı taraf müvekkilim için 13 tane sicil kaydı olduğundan bahsediyor ama avukatı olarak benim böyle bir bilgiden haberim yok. Bu kişisel bir veridir, buna yasal olarak ulaşması mümkün değil. Kendisini nasıl bu belgeyi edindi bizimle paylaşırsa sevinirim. Ayrıca iddia ettiği gibi müvekkilimin 13 tane sicil kaydı var ise neden evini ona teslim etti. Müvekkilin, karşı tarafın evinde ayları aşan çalışması var. Evini ona teslim ettiğinin fotoğrafları da var. Karşı taraf alacak davasını başka bir yöne çekmeye çalışarak manipülasyon yapıyor. Kaldı ki müvekkil adli sabıkası olan birisi de olabilir. Kişinin sabıkalı olması alacağının verilmeyeceği, emeğinin karşılığının ödenmeyeceği anlamına mı geliyor?" dedi.

"KEŞİF SIRASINDA ELÇİN SANGU 'GİT EVİMDEN'" GİBİ İFADELER KULLANDI"

İkinci olarak, polis talebinde bulunduğunu iddia etmiş. Dosyada ilk keşif yapıldığında karşı taraf, müvekkilin keşif mahalline girmesini engellemeye çalıştı. 'Evime girme, git buradan' gibi ifadelerde bulundu. Hakimin uyarısı ile müvekkilin katılımına katlanmak zorunda kaldı. İkinci keşif için karar oluşturulduktan sonra mahkemeye, keşif sırasında müvekkilimin keşfe gelmemesi talebinde bulundular. Biz de mahkemeye Hakan Bey'in yasal olarak orada bulunma hakkı olduğunu söyleyerek karşı tarafın daha önceki saldırgan tavrından dolayı polisin eşlik etmesini istedik. Mahkeme iki tarafın talebini de göz önünde bulundurarak polis eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi. Zaten yayınladığı belgede de 'Hakan Balı ve vekili ile avukatlarının incelemeye katılma hakkı bulunduğu' olarak bu durum yer almıştır.

"ELÇİN SANGU'NUN YAYINLADIĞI TÜM BELGELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Karşı tarafın yayınladığı ve ödeme yaptığını iddia ettiği bir diğer hesap belgesi de onun mahkemeye sunduğu kendi iddiasıdır. Karşı taraf 183 bin 875 TL ödeme yaptığını iddia etmiştir. Ancak müvekkilim Hakan Balı ise 92 bin 500 TL alacağı olduğunu mahkemeye sunmuştur. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Son bilirkişi raporu ise Hakan Balı'nın yaptığı iş karşılığında alacağının daha çok olduğuna kanaat getirmiştir. Dava ile ilgili inceleme devam etmektedir. Ancak bugüne kadar alınan raporların tamamında müvekkilim alacaklı çıkmıştır. Eğer karşı taraf iddia ettiği gibi borçlu değilse neden Hakan Bey'in dava açacağını öğrendiğinde kendisine 21 bin TL para göndermiştir? Parayı müvekkilim aynen iade etti. Tüm bunlara rağmen karşı taraf hala olayı, müvekkilin suçlu bir geçmişi varmış gibi göstermek suretiyle başka tarafa çekmeye çalışmaktadır. Bu çabasını anlamış değiliz." dedi.