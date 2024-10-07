Elif Buse Doğan "Sapığım var" dedi! Sözleri tedirgin etti

07 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:08

Samsak Döveci şarkısıyla adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, sapığının olduğunu açıkladı. Her yerde kendisini takip ettiğini belirten Elif Buse Doğan, "Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" ifadelerini kullandı.

Yare Gidin Turnalar, Suya Gider Allı Gelin ve Samsak Döveci gibi şarkılarla tanınan yer aldığı Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından takıntılı bir sapığın kendisini tatilde, konserlerinde takip​ ettiğini açıkladı. ELİF BUSE DOĞAN KENDİSİNİN BİR SAPIĞI OLDUĞUNU AÇIKLADI Elif Buse Doğan "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var. Konuyu mahkemeye taşıdık, uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok" ifadelerini kullandı. ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR? 16 Mart 1993 Kocaeli​ doğumlu Elif Buse Doğan, 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk halk müziği bölümünden mezun olmuştur. İlk albümünü 2015 yılında yayınlayan Elif Buse Doğan, 2022 yılında çıkardığı Samsak Döveci şarkısıyla popüler oldu.