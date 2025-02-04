Elvin Levinler babasının mezarı başında gözyaşı döktü: Bu vedayı asla unutmayacağım

04 Şubat 2025 11:52 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:53

Babasını kaybettikten sonra kalp ameliyatı olan oyuncu ve fenomen Elvin Levinler, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Babasının mezarı başında fotoğraf paylaşan Elvin Levinler, "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım" dedi.

Kavak Yelleri, Alemin Kıralı ve İnadına Aşk gibi yapımlarda rol alan Elvin Levinler, 21 Ocak'ta babasını kaybetmiş ve daha sonra kalp ameliyatına alındığını duyurmuştu. Günler sonra babasının mezarı başında paylaşım yapan Elvin Levinler, "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım" dedi.

ELVİN LEVİNLER'DEN DUYGUSAL MESAJ

Elvin Levinler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın üzerimize - özellikle 4’ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı… akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum. bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım ama bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı" dedi.