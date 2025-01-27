Elvin Levinler'in acı kaybı! Babası hayatını kaybetti

27 Ocak 2025 10:59 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:02

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, son paylaşımıyla babasını kaybettiğini duyurdu. Geçtiğimiz gün kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler bugün ise babasını kaybettiğini "Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimiz" sözleriyle duyurdu.

Kavak Yelleri, Alemin Kıralı, İnadına Aşk gibi dizilerde rol alan Elvin Levinler, geçtiğimiz gün kalp operasyonu geçirmiş ve takipçilerini korkutmuştu. Dün akşam yaptığı paylaşımda babasını kaybettiğini açıklayan Elvin Levinler, babasıyla son mesajlarını da yayınladı.

ELVİN LEVİNLER'İN BABASI​ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya​ hesabından paylaşım yapan Elvin Levinler, "Baş baş Babam.21.05.2025 kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize. Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum" notuyla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Elvin Levinler'in paylaşımına, Cemal Can, Defne Samyeli, Müjde Uzman ve Larissa Burak gibi isimler de başsağlığı mesajı yayınladı.