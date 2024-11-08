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Emel Müftüoğlu Sezen Aksu’yu paylaştı! Sözleri hayranlarını tekrar umutlandırdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:55
Emel Müftüoğlu Sezen Aksu’yu paylaştı! Sözleri hayranlarını tekrar umutlandırdı

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Sezen Aksu ile son bilgiyi yakın arkadaşı Şarkı yazdıklarından bahseden Emel Müftüoğlu, paylaşımıyla Sezen Aksu hayranlarını heyecanlandırdı.

90'lı yılların popüler ismi Emel Müftüoğlu, uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak hayat süren Sezen Aksu ile buluştu. Birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Emel Müftüoğlu, paylaşımıyla Sezen Aksu hayranlarını heyecanlandırdı. 

EMEL MÜFTÜOĞLU'NDAN SEZEN AKSU PAYLAŞIMI 

Birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan Emel Müftüoğlu "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notunu düştü.

Emel Müftüoğlu Sezen Aksu’yu paylaştı! Sözleri hayranlarını tekrar umutlandırdı - 1. Resim

Emel Müftüoğlu'nun paylaşımını görenler, uzun süredir konser vermeyen Sezen Aksu için heyecanlandılar. Tekrar şarkı yazmaya başlayan Sezen Aksu'nun sahneye dönmesi için hayranlarından mesaj yağdı. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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