Emel Sayın, Ferdi Tayfur'un kendisini etkileyen özelliğini ilk kez anlattı

06 Ocak 2025 23:31 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 23:31

Emel Sayın, Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Almanya turnesinde yaşadıkları anıları anlattı. Türkan Şoray, Şener Şen gibi isimlerle çıktıkları Avrupa turnesinde Ferdi Tayfur ile olan sohbetleri aktaran Türk Sanat Müziği'nin özel seslerinden Sayın, en etkilendiği özelliğini söyledi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Türk müziğinin efsane ismi Emel Sayın​, Ferdi Tayfur​ ile Almanya​ turnesinde yaşadığı bir anıyı paylaştı. Türkan Şoray​, Şener Şen​ ve Ferdi Tayfur’la birlikte çıktıkları turnede eğlenceli sohbetler yaptıklarını belirten Sayın, şunları anlattı: “Almanya turnesine gitmiştik. Türkan Şoray, ben, Şener Şen, Ferdi Tayfur. Biz, hep beraber güler, şakalaşır sohbet ederdik. Ferdi bize katılmaya çekinir, uzakta dururdu. Sonra, sohbetlerimize kendisini davet edip, katılmasını sağladık. Nasıl güzel ve beyefendi bir insan olduğunu gördük.”

Emel Sayın ayrıca, Almanya’daki Türklerin Ferdi Tayfur’a büyük bir hayranlık beslediğini de sözlerine ekledi. Bu anı, Türk müziğinin iki usta sanatçısının dostluğuna dair hoş bir detay olarak hafızalarda yer aldı.