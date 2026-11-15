Emel Sayın sahne öncesi kameralara poz verdi! Güzelliğiyle yıllara meydan okudu

Mavi Boncuk filminin unutulmaz yıldızı Emel Sayın, oyunculuk kariyerinin yanı sıra güçlü sesiyle müzik dünyasına yön vermeye devam ediyor. Hem Yeşilçam'daki hem de Türk Sanat Müziği'ndeki başarısıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran usta sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz konserler yaşatmaya devam ediyor. Birbirinden çok sevilen şarkılarıyla Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimleri arasında yer alan Emel Sayın, geçtiğimiz gün sahne öncesi basın mensuplarına poz verdi. Güçlü sesi ve oyunculuk performansıyla usta isimler arasında yer alan Emel Sayın, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okudu. Usta sanatçıyı görenler ise "Kim der 80 yaşında?" yorumunda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplamayı ihmal etmeyen Emel Sayın, yakın arkadaşı Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili aile arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken, kendi mirasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EMEL SAYIN SAHNE ÖNCESİ KAMERALARA POZ VERDİ!

Başarılı müzik kariyeri, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğinin önemli sanatçıları arasında yer alan Emel Sayın, birbirinden güzel şarkılarını seslendirmeye devam ediyor. 1974 yılında rol aldığı Mavi Boncuk filmiyle Yeşilçam'ın kült yüzlerinden biri olan Sayın, güçlü sesiyle de Türk Sanat Müziği'nin önemli bir parçası olmuştu. 1970'lerin ortasından itibaren sinemadan uzaklaşıp müziğe odaklanan usta sanatçı, güçlü sesiyle müzik dünyasına yön vermeye devam ediyor.

Yeşilçam'daki oyunculuk kariyerinin yanı sıra güçlü sesiyle de dinleyicilerine unutulmaz konserler yaşatmaya devam eden Emel Sayın, birbirinden çok sevilen şarkılarıyla Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor. İlk stüdyo albüm çalışması 'Sus Sus Sus'a imza atan Sayın, daha sonra 'Gel Gel Gel' ve 'Doyamadım Sana' çalışmalarıyla sanat kariyerine iki teklikten oluşan üç ayrı plak sığdırmıştı.

1972 yılında Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı adında on Türk sanat müziği şarkısından oluşan albümü çıkaran Emel Sayın, 100 bine yakın satarak rekor kırmıştı. Rol aldığı çeşitli sinema filmlerinin yanı sıra pek çok müzik albümüyle de Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Sayın, konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Hem Yeşilçam'ın hem de Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimleri arasında yer alan Emel Sayın, konser öncesi kameralara poz verdi.

GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUDU!

Henüz 17 yaşındayken sahnelere çıkan ve kısa sürede Ses Kraliçesi haline gelen Emel Sayın, şimdilerde güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Türk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu olarak tanınan usta sanatçı, müzik kariyerini tüm hızıyla sürdürüyor. 20 Kasım 1945 tarihinde dünyaya gelen Sayın, günümüzde 80 yaşında olmasına rağmen kariyerini sürdürüyor.

Şimdilerde adeta gençlere taş çıkaran Emel Sayın, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Türk müziğine ve sinema sektörüne yıllarını veren Sayın, günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Güçlü sesinin ve sahne performansının yanı sıra kostümleriyle de büyük ses getiren usta sanatçı, magazin gündeminde "Kim der 80 yaşında?" yorumlarıyla adından söz ettiriyor.

MİRASI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!

Emel Sayın, yakın arkadaşı Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasındaki tartışmalar devam ederken, kendi mirası hakkında açıklama yaptı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasındaki tartışmalar gündemde yerini almaya devam ediyor.

Usta sanatçının özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar her geçen gün artarken, bu kez bir açıklamada yakın arkadaşı Emel Sayın'dan geldi. Usta sanatçı, konser öncesi basın mensuplarına kendi mirasıyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emel Sayın, konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. 80 yaşındaki usta sanatçı, muhabirlerin mirasıyla ilgili sorusuna cevap verdi. Sayın, 2. Sayfa mikrofonuna mirası hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaratabiliyor. Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem. Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz"