Emel Sayın'ın hayatı film oluyor! Kendisini oynamasını istediği oyuncuyu ilk kez paylaştı

01 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:20

Yeşilçam oyuncusu Emel Sayın, hayatını konu alan film hakkında ilk kez konuştu. Kendisini yeni anne olan Burcu Biricik’in oynamasını isteyen Emel Sayın, Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının ve müziğinin önemli isimlerinden biri olan Emel Sayın, hayatının film​ olması halinde kendisini Burcu Biricik​'in oynamasını istediğini dile getiren Emel Sayın, projenin detaylarından bahsetti.

EMEL SAYIN'IN HAYATI FİLM OLUYOR

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Emel Sayın, hayatının beyazperdeye aktarılması konusuna da değindi. Proje için çalışmaların devam ettiğini belirten Emel Sayın, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

EMEL SAYIN'IN GÖNLÜNDEKİ İSİM BURCU BİRİCİK

Sosyal medyada Burcu Biricik ve Serenay Sarıkaya​ isimleri dolaşırken, Emel Sayın kendisini oynamak istediği ismin Burcu Biricik olduğunu dile gelirken, "Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum, çok da beğeniyorum." dedi.