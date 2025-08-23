Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Dilek Ulusan

Emily in Paris dizisinin çekimlerinde yere yığıldı! Yardımcı yönetmen Diego Borella hayatını kaybetti

Lily Collins'in başrolünde yer aldığı 'Emily in Paris' dizisinin yardımcı yönetmeni Diego Borella, sette ekibin önünde yere yığıldı. Diego Borella, Venedik'teki çekimleri sırasında hayatını kaybetti.

Emily in Paris dizisinin çekimlerinde yere yığıldı! Yardımcı yönetmen Diego Borella hayatını kaybetti
Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Emily İn Paris'in setinde üzücü bir olay yaşandı. Emily in Paris'in yardımcı yönetmeni Diego Borella, beşinci sezonun 'teki çekimleri sırasında hayatını kaybetti.

EMILY IN PARIS DİZİSİNİN YARDIMCI YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemin popüler dizisi 'Emily in Paris'in yardımcı yönetmeni Diego Borella, beşinci sezonun Venedik'teki çekimleri sırasında hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Diego Borella'nın, yeni sezonun son sahnelerini çekmeye hazırlanırken, ekibin önünde yere yığıldığı öğrenildi.

Emily in Paris dizisinin çekimlerinde yere yığıldı! Yardımcı yönetmen Diego Borella hayatını kaybetti

La Repubblica'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Diego Borella'yı kurtaramadı. Borella'nın kalp krizinden öldüğü düşünülüyor.

Emily in Paris dizisinin çekimlerinde yere yığıldı! Yardımcı yönetmen Diego Borella hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından, Lily Collins'in başrolde yer aldığı dizinin çekimleri geçici olarak durduruldu. 1978 yılında Venedik'te doğan Diego Borella; Roma, Londra ve New York gibi dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde eğitim almış başarılı bir yardımcı yönetmen ve yazardı.

ETİKETLER
#ölüm
#kalp krizi
#Venedik
#çekimler
#Emily In Paris
#Diego Borella
#Magazin
