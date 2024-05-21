Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör'ün verdiği röportajı böyle ti'ye aldı

21 May 2024 17:16 - Güncelleme : 21 May 2024 17:16

Doğukan Güngör'ün geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yakalanınca muhabirlere, "Bunu yayınlamayalım" demişti. O anları taklit eden Emrah Altıntoprak takipçilerini güldürdü.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARINDAN EĞLENCELİ VİDEO

Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz günlerde magazin mensuplarına sevgilisiyle yakalanan Doğukan Güngör’ün verdiği tepkiyi tiye alan anlarını paylaştı.