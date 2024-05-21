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Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör'ün verdiği röportajı böyle ti'ye aldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 17:16 - Güncelleme : 21 May 2024 17:16

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa rolüyle yer alan Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz gün sevgilisiyle yakalanan Doğukan Güngör'ün tepkisini taklit etti.

Doğukan Güngör'ün geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yakalanınca muhabirlere, "Bunu yayınlamayalım" demişti. O anları taklit eden Emrah Altıntoprak takipçilerini güldürdü. 

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARINDAN EĞLENCELİ VİDEO 

Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz günlerde magazin mensuplarına sevgilisiyle yakalanan Doğukan Güngör’ün verdiği tepkiyi tiye alan anlarını paylaştı.

Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör'ün verdiği röportajı böyle ti'ye aldı - 1. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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