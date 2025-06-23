Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Emrah'ın oğlu da babasının izinde! Sesine beğeni yağdı

Şarkıcı Emrah'ın küçük oğlu Elyesa babasının yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıl babasıyla düet yapan Elyesa, bu kez babasının yeni şarkısını tek başına söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 17:33

Gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık gündem olan Küçük Emrah olarak tanıdığımız şarkıcı Emrah Erdoğan'ın Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten oğlu Elyesa Erdoğan, dünyaya gelmişti. Usta sanatçı Emrah'ın yeni şarkıcı Derbeder'i oğlu Elyesa seslendirdi.

EMRAH'IN 6 YAŞINDAKİ OĞLU DA SESİYLE GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcının oğlu, bugün yeni bir paylaşımla gündem oldu. Anne Sibel Erdoğan, arabada babasının yeni şarkısını seslendiren oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kirer, yayınladığı videoya; "Yakışıklılığı ayrı sesi ayrı" notunu yazdı.

Emrah'ın oğlu da babasının izinde! Sesine beğeni yağdı

EMRAH EN BÜYÜK OĞLUNU KABUL ETMİYOR

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Emrah oğlu Tayfun Erdoğan'ı ise hiçbir zaman kabul etmedi.

Emrah'ın oğlu da babasının izinde! Sesine beğeni yağdı
ETİKETLER
#şarkı
#müzisyen
#ailesi
#Ülke Savaşları
#emrah
#Elyesa Erdoğan
#Sibel Kirer
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.