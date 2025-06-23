Emrah'ın oğlu da babasının izinde! Sesine beğeni yağdı

Şarkıcı Emrah'ın küçük oğlu Elyesa babasının yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıl babasıyla düet yapan Elyesa, bu kez babasının yeni şarkısını tek başına söyledi.

Gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık gündem olan Küçük Emrah olarak tanıdığımız şarkıcı Emrah Erdoğan'ın Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten oğlu Elyesa Erdoğan, dünyaya gelmişti. Usta sanatçı Emrah'ın yeni şarkıcı Derbeder'i oğlu Elyesa seslendirdi.

EMRAH'IN 6 YAŞINDAKİ OĞLU DA SESİYLE GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcının oğlu, bugün yeni bir paylaşımla gündem oldu. Anne Sibel Erdoğan, arabada babasının yeni şarkısını seslendiren oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kirer, yayınladığı videoya; "Yakışıklılığı ayrı sesi ayrı" notunu yazdı.

EMRAH EN BÜYÜK OĞLUNU KABUL ETMİYOR

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Emrah oğlu Tayfun Erdoğan'ı ise hiçbir zaman kabul etmedi.