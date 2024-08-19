Emre Altuğ'dan oğullarıyla birlikte eğlenceli dans!

19 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:10

Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Emre Altuğ, yaz tatilini oğulları Uzay ve Kuzey ile geçiriyor. Tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Emre Altuğ, iki oğluyla beraber yeni şarkısı eşliğinde dans etti.

EMRE ALTUĞ'DAN OĞULLARIYLA BİRLİKTE EĞLENCELİ VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Aşk Bence şarkısını dinleyicisiyle buluşturan Emre Altuğ, yeni şarkısı eşliğinde oğulları Uzay ve Kuzey ile dans etti. Emre Altuğ, "Biraz Pazar şımarıklığı. paylaşayım siz de biraz keyiflenin istedim" notuyla eğlenceli videosunu yayınladı.

EMRE ALTUĞ 55 YAŞINDA DAMAT OLDU

Emre yeni şarkısının klibinde damatlık giyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Klibin konsepti, "nikah" olunca takipçileri Emre Altuğ'un yaşına odaklanmıştı. Damatlık giyen 55 yaşında olan Emre Altuğ, yorum yağmuruna tutulmuştu.