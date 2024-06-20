Emre Kınay yapımcılara sitem etti: Satın alınmış takipçili oyuncular
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:38
Son olarak Dönence dizisinde yer alan Emre Kınay, yapımcılara sitem etti. Genç oyuncuları da eleştiren Kınay, " Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor" dedi.
Geçtiğimiz trafikte yaptığı paylaşımla akıllara kazınan Oyuncu Emre Kınay, dizilerde başrolü takipçi sayılarına göre seçen yapımcılara sitemde bulundu.
EMRE KINAY, YAPIMCILARA SİTEM ETTİ
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü oyuncu Emre Kınay hem yapımcılara hem de genç oyunculara ateş püskürdü. Kınay, "Herkesin aynı tip olduğu ortamda kime neyi oynatacaksın? Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor. Oyunculukla ilgilisi olmayan bu isimler televizyondaki işlerin tutmamasının asıl sebebi" dedi.
Kaynak: TGRT Haber