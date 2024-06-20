Emre Kınay yapımcılara sitem etti: Satın alınmış takipçili oyuncular

20 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:38

Geçtiğimiz trafikte yaptığı paylaşımla akıllara kazınan Oyuncu Emre Kınay, dizilerde başrolü takipçi sayılarına göre seçen yapımcılara sitemde bulundu.

EMRE KINAY, YAPIMCILARA SİTEM ETTİ

Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü oyuncu Emre Kınay hem yapımcılara hem de genç oyunculara ateş püskürdü. Kınay, "Herkesin aynı tip olduğu ortamda kime neyi oynatacaksın? Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor. Oyunculukla ilgilisi olmayan bu isimler televizyondaki işlerin tutmamasının asıl sebebi" dedi.